Hayatını kaybeden gence video oyununda cenaze töreni düzenlendi

08 Mayıs 2020 Cuma, 15:22

ABD'nin New York eyaletinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Branden Perez için Nintendo'nun popüler video oyunu Animal Crossing: New Horizons da ailesi ve arkadaşları tarafından sanal bir cenaze töreni düzenlendi. 23 yaşındaki genç, çevresinde oyunlara olan merakıyla biliniyordu.



Kalp rahatsızlığı olan Branden, Covid-19’a yakalandıktan sonra ateşlenerek hastaneye kaldırıldı. Sonunda açık kalp ameliyatı geçirdi ve doktorların müdahelesiyle ilk başta hayata dönse de hastalıktan kurtarılamadı. Aile, Branden için gerçek hayatta küçük bir cenaze töreni düzenlense de oğullarına veda edemeden ayrılmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Branden Perez'in 36 yaşındaki kuzeni Pricsilla Perez, "Branden oyunları çok seviyordu, bu yüzden bu tür bir tören onun için mükemmeldi. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel şeydi. Kuzenimin Animal Crossing'de üzerine inşa ettiği kasabaya giderek çiçek bırakabildik. Orası her zaman onunla birlikte olabileceğimiz bir yer" dedi.

Adanın şifre korumalı olduğunu belirten Pricsilla Perez, Branden'i istedikleri zaman ziyaret edebileceklerini söylüyor.

Kaynak: webtekno.com