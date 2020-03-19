Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Nakit sıkışıklığı için 3 aylık bir pencere açtık

19 Mart 2020 Perşembe, 15:14

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Anadolu Ajansı Özel Yayını’nda koronavirüsün ekonomi üzerine etkileri ve alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Albayrak, “Dün açıklanan program nakit sıkışıklığına rahatlama getirecek. Bu süreci toplum olarak itidalli yönetiyoruz. Bugün Avrupa'nın içine düştüğü duruma göre Türkiye çok daha sakin geçiriyor” dedi.

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

TÜRKİYE EN HAZIRLIKLI ÜLKELERDEN BİRİ

* 2020'de koyduğumuz hedefleri ilk çeyrek büyümesi açıklandığında göreceğiz. Ocak-Şubat çok iyi Mart başlangıcı da iyi gidiyor. Mart ayında hafif bir yavaşlama ile birlikte ilk çeyreği beklentilerin üzerinde kapatacağız. Türkiye bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacak. Ekonomide hiçbir dönem bu kadar senkronize olmadık. Türkiye böyle bir küresel sürece belki dünyada en hazırlıklı ve en tedarikli, alt yapı itibarıyla en güçlü giren ülkelerden biri.

* Emekli maaşının arttırılması 650 bin kişiye destek verdi. İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir. İhtiyaç dahilinde kılcal damarlara dokunacağız.

* Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMİMİZDE YOK

* Sokağa çıkma yasağı şu anda gündemimizde yok

* İlk çeyreği beklenin üzerinde büyümeyle kapatacağız. Büyüme ve enflasyon hedeflerinde bir sıkıntı görmüyoruz. Böyle bir küresel sürece en güçlü giren ülkelerdeniz.

* Ekonomide senkronize adımların avantajını yaşıyoruz. Piyasaları bu süreçten en az etkilenen ülke Türkiye. Avrupa’da iş koronadan korku pandemisine geçti.

* Sosyal medyada 'Marketler yağmalandı' diyor, gidiyoruz marketlerde ürün var."

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