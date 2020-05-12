Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçlanma ihtiyacı arttı

12 Mayıs 2020 Salı, 15:38

COVID-19’un yarattığı ekonomik durgunluğun etkisini azaltabilmek için bir biri ardına tedbir paketleri açıklayan devletlerin, borçlanma gereksinimleri de arttı. Türkiye'de de son açıklanan nakit bütçe verilerine bakıldığında nisanda nakit açığı 46.2 milyar TL olurken, son iki aylık toplam rakam ise 150.6 milyar TL olarak gerçekleşti.

İÇ BORÇ ÇEVİRME ORANI 2020’DE YÜZDE 160

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan verilere göre, nisanda 60.9 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirildi. 20.6 Milyar TL’lik iç borç servisine karşılık yapılan bu ihraçlar ile iç borç çevirme oranı yüzde 295 oldu. Geçtiğimiz yıl Hazine’nin iç borç çevirme oranı yüzde 132 olmuştu.

Hazine son dönemde artan borçlanma gereksinimiyle piyasadan net fon çeker duruma geldi. Son 12 ayda yapılan iç borçlanmaların toplamı ise 300 milyar TL’yi aştı. Benzer seyir mayısta da devam ediyor. 12 Mayıs tarihine kadar yapılan borçlanmaların toplamı 27.9 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Hazine’nin açıkladığı mayıs iç borçlanma stratejisine göre, mayısta 1.1 milyar TL kira sertifikası dahil olmak üzere 39.6 milyar TL’si piyasadan olmak üzere toplam 40 milyar TL iç borçlanma öngörülüyordu. Mayıs’ta 19.6 milyar TL’lik itfa yapılacak.