“Haziran’da Antalya’da maç intihar”

24 Nisan 2020 Cuma, 22:49

Sosyal medyada bir canlı yayına katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbol ve siyah-beyazlı kulübün gündemiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Yalçın’ın yaptığı açıklamalar şöyle;

“Her zaman yeni gelen hocalar, geldikleri takımda farklılık yaratırlar. Çok zor şartlarda çalıştım. Mutlaka farklılık yaratmak gerekiyor. Beşiktaş’a geldikten sonra bazı şeyler toparlandı. Oyunlar daha iyi olmaya başladı. Oyuncular, daha özgüvenli ve önde oynamaya başladı. Bazı oyuncularımızı farklı pozisyonlarda kullanmaya başladık. Taraftarımız ve camiamız, takımın önde oynamasını istiyordu. Tribüne gelen taraftarı tatmin etmemiz gerekiyor. İnsanlar para veriyor ve tribüne geliyor. Ancak Korona geldi ve ortalık toz duman oldu. Sağlık Bakanlığı çok iyi çalışıyor. İnşallah kısa sürede toparlanırız ve hayat eski haline döner.

Haziran’ın sonunda Antalya ve Alanya’da maç oynamak intihar gibi olur. Taraftarsız futbol olmaz. Taraftar gelsin de protesto etsin. Biz ona da razıyız. Alanya’da o dönemlerde lig oynamak için çok sağlıksız bir yer. Orası olmaz.





Talisca gibi bir oyuncuyu kim istemez? Her şey bizim elimizde değil. Herkes birilerini almamızı istiyor. O işler o kadar kolay değil. Herkes bunu bilsin.”



