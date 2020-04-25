HDP Eş Genel Başkanı Buldan: "Kadınlar dışarıda virüs tehdidi, evde erkek şiddetiyle karşı karşıya"
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kadınların dışarıda virüs tehdidi, evde erkek şiddetiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin sosyal medya hesapları üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) günlerinde cezaevlerinde bulunan tüm kadınlara selam gönderen Buldan, salgın döneminde kadına şiddet olaylarının da arttığını ifade etti.
Kadınların dışarıda virüs tehdidi, evde erkek şiddetiyle karşı karşıya kaldıklarını iddia eden Buldan, "Türkiye'de pandemi sürecinde kadına yönelik ev içindeki şiddet yüzde 27,8 oranında artmış durumdadır. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun tespitlerine göre Mart ayında 29 kadın katledildi. Evde kalın çağrısı yapıp, kadınlara güvenli ortam yaratmayan iktidar bu katliamlardan birinci dereceden sorumludur." ifadelerini kullandı.
İnfaz yasasının çetelere, katillere, tecavüzcülere özel af olduğunu savunan Buldan, şöyle devam etti:
"AK Parti iktidarının kadına yönelik şiddetin önünü açtığı en büyük kötülüklerden biri de infaz yasasıdır. Meclis'te 7 gün 70 saat görüşmeleri süren İnfaz Yasası'nın yol açacağı felaketleri sabahlara kadar Meclis kürsüsünden anlattık. 70 maddenin de değiştirilmesi için 70 değişiklik önergesi verdik. AKP-MHP oylarıyla reddedildi."
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