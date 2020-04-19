HDP’den Diyarbakır Büyükşehir’e suç duyurusu

19 Nisan 2020 Pazar, 14:51

HDP, kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hakkında “halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü” için suç duyurusunda bulundu.

HDP’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz, Diyarbakır Kayyımının halka sahte dezenfektan dağıtmasına ilişkin partimiz adına suç duyurusunda bulunmuştur. Suç duyurusunda halk sağlığının tehlikeye düşürülmesi nedeniyle sahte dezenfektan üretimi ve dağıtımı yapanlarla ilgili soruşturma başlatılarak sorumluların cezalandırılmaları istenmiştir.”

Kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli noktalarına dezenfektan üniteleri yerleştirilmiş ve dezenfektanların daha sonra taklit bir firma tarafından üretilen sahte ürünler olduğu ortaya çıkmıştı.

Ürünü taklit edilen firmanın suç duyurusunda bulunmasının ardından sahte dezenfektan dağıttığını kabul eden kayyım yönetimi, Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Korkutan'ı görevden almıştı.