HDP'den ilk tepki: Bu bir darbedir

15 Mayıs 2020 Cuma, 12:46

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan HDP, "Bu sabah Iğdır, Siirt, Kurtalan ve Baykan belediyelerimiz gasp edildi. Saray rejimi bir kez daha halka ve halk iradesine düşmanlığını gösterdi. İktidar halka yaptığı bu düşmanlığın hesabını er geç verecek, halkımız saldırılara boyun eğmeyecektir" dedi.

CHP'DEN TEPKİ: HALK İRADESİNİ HİÇE SAYMAKTIR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarının yerine kayyım atanmasına tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

Seçilmiş belediye başkanlarını görevden alarak yerlerine kayyım atamak, darbe dönemine öykünmektir, halk iradesini hiçe saymaktır! Bu uygulamayı ısrarla sürdürüyor olması, Recep Tayyip Erdoğan'ın kutuplaştırmadan ve ötekileştirmeden beslenen "normal"ine döndüğünü göstermektedir.

SANCAR'DAN SERT TEPKİ: BU BİR DARBEDİR

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da “Biz halkımızın iradesini yok sayan bu iktidara karşı dimdik ayaktayız” dedi.

Sancar’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Belediyelerimiz gasp edildikten sonra batıdaki belediyele yönelik tehditler de iktidar tarafından arttırılmıştır, İktidar CHP’li belediyeleri de tehdit etmiştir. İnsanlık salgınla uğraşırken iktidar dayanışmayı halkın kendi örgütlenmesini ortadan kaldırma peşinde olmuştur.

Halk iradesini tanımayan bir iktidar halkın sağlığını da düşünmez Kayyım darbesini sadece Kürt halkının bir meselesi olarak görürseniz yanılırsınız. Belediyelerimize yönelik bu gasbı hep birlikte göğüslemek gerektiğini de belirtmek gerekir. O gün gerekli dayanışmayı gösterseydik, belki bugün bu tabloyla karşılaşmazdık.

Biz halkımızın iradesini yok sayan bu iktidara karşı dimdik ayaktayız. Her türlü demokratik yöntemini kullanarak mücadelemizi sürdüreceğiz. HDP, baskılara boyun eğmez, Kürt halkı baskılar karşısında sinmez. Biz her türlü adaletsizliğe karşı, savaş politikalarına karşı bütün gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bütün ülke için demokrasi, Türkiye’de barış sadece Kürtlere sadece HDP’ye bırakılmaz. Bu yüzden bütün demokrasi güçlerine çağrımızı yineliyoruz. Gelin bir arada duralım, birlikte mücadelenin yollarını genişletelim.

Kayyım uygulaması, bizim mücadele kararlılığımızı artırmaktan başka sonuç doğurmaz. Bütün dünya biliyor ki HDP baskılara boyun eğmez, Kürt halkı baskılardan korkmaz, baskılar karşısında sinmez.

Darbe söylentilerini yayarak kendilerinden bir mağdur yaratmaya çalışıyorlar. İktidar beş belediyemize daha kayyım atadı, yani bir darbe yaptı. Kayyım Kürt düşmanlığın en sert, en açık örneğidir.”