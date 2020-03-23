HDP'li 2 belediyeye daha kayyım atandı

23 Mart 2020 Pazartesi, 08:27

HDP yönetimindeki Batman Belediyesi Eş Başkanları Mehmet Demir ve Songül Korkmaz ile Silvan Belediyesi Eş Başkanları Naşide Toprak ve Abbas Azizoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak, yerlerine kayyım atandı.



Silvan Belediyesi Eş Başkanı Naşide Toprak, evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Naşide Toprak'ın yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyım olarak atandı.





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