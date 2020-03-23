HDP'li 2 belediyeye daha kayyım atandı

23 Mart 2020 Pazartesi, 20:27

İçişleri Bakanlığı belediyelere kayyım atamaya devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetiminde bulunan Güroymak Belediyesi’ne İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla kayyım atandı. Belediye binası akşam saatlerinde polislerce ablukaya alınarak aranmaya başlanıldı. Görevden alınan belediye eşbaşkanları Hikmet Taşdemir ve Dilek Ozan’ın yerine Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar vekil olarak atandı.

HDP'nin Diyarkır ili Eğil Belediyesi'ne ve Iğdır'ın ilçesi Halfeli Belediyelesi'ne de kayyım atandı.

GÖKÇEBAĞ BELDESİNE DE KAYYIM

Siirt merkeze bağlı Gökçebağ Beldesi’ne de kayyım atandı. HDP Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek de gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı’nca Gökçebağ Belediye Başkanlığı’na Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın’ın atandığı öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belediye önünde güvenlik önlemi gerekçesiyle hazır bulundu.

Bugün HDP'nin toplamda 8 belediyesine kayyım atanmış oldu.