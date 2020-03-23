HDP'li 4 belediyeye daha kayyım atandı

23 Mart 2020 Pazartesi, 20:27

İçişleri Bakanlığı belediyelere kayyım atamaya devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetiminde bulunan Güroymak Belediyesi’ne İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla kayyım atandı. Belediye binası akşam saatlerinde polislerce ablukaya alınarak aranmaya başlanıldı. Görevden alınan belediye eşbaşkanları Hikmet Taşdemir ve Dilek Ozan’ın yerine Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar vekil olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı bugün Batman, Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Güroymak, Halfeli ve Gökçebağ belediye başkanlarını görevden alarak yerlerine kayyım atadı.



GÖKÇEBAĞ BELDESİNE DE KAYYIM

Siirt merkeze bağlı Gökçebağ Beldesi’ne de kayyım atandı. HDP Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek de gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı’nca Gökçebağ Belediye Başkanlığı’na Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın’ın atandığı öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belediye önünde güvenlik önlemi gerekçesiyle hazır bulundu.

65 BELEDİYEDEN 40’INA KAYYIM ATANDI

HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde olmak üzere toplam 65 belediye kazandı. 6 KHK’li belediye eşbaşkanının mazbataları verilmedi. Dün kayyım atanan 8 belediye ile birlikte HDP’nin 3 büyükşehir olmak üzere toplam toplamda 40 belediyesine kayyım atanmış oldu. Halfeli Beldesi Belediye Başkanı Hasan Safa, Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul gözaltında.