HDP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti

21 Nisan 2020 Salı, 21:43

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Batman Kozluk Belediye Başkanlığına seçilen Ayhan Eren, partisinden istifa etti. HDP tarafından yapılan açıklamada ise Ayhan Eren’in “tehdit ve korku siyasetine boyun eğdiği” belirtildi.

Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 Mart Yerel Seçimleri'nde halkın teveccühüyle Kozluk Belediye Başkanı olarak seçildim. Gerek seçim kampanyamda gerek sonrasında yaptığım tüm açıklamalarda tek öncelik ve hassasiyetimin Kozluk halkına yapacağım hizmetler olduğunu defalarca ifade ettim. Bir belediye başkanının seçildikten sonra, tüm politik çıkar çatışmalarından sıyrılarak seçildiği toplumun tamamını temsil etmesi ve tamamına hizmet götürmesi gerektiği düşünmekteyim. Halkımız bir yıllık dönemde kısıtlı imkanlara rağmen, ayırım yapmadan ve kişisel çıkar gözetmeden canla başla, hatta kişisel imkanlarımla nasıl hizmet ettiğimizin en yakın tanığıdır. Tüm bu süreçlerde seçime girdiğim partinin siyaset ve yerel yönetim anlayışında sağlıklı hizmetler ve sağlıklı bir siyaset yapmanın imkansız olduğunu müşahede ettim. Bu sebeple 30 Aralık 2019’da düşünsel ayrılıklar yaşadığım partiden istifa ettim." ifadelerine yer verdi.

HDP: PARTİNİN PROGRAM VE TÜZÜĞÜNE TERS DÜŞTÜ

HDP Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Eş Sözcüleri Hediye Karaaslan ve Salim Kaplan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ayhan Eren’in “tehdit ve korku siyasetine boyun eğdiği” belirtildi. Açıklamada, partinin program ve tüzüğüne ters düştüğü belirtilen Ayhan Eren istifaya davet edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ayhan Eren, tehdit ve korku siyasetine boyun eğmiş, toplumcu belediyecilik pratiğini ve demokratik bir işleyişi belediye içinde işletmemiştir. Bireysel menfaatleri doğrultusunda iradesini faşizme teslim etmiştir. Her şeyden önce gösterdiği bu zayıf ve işbirlikçi tavrı ile kendine, ailesine ve sorumlu olduğu halka karşı sırtını dönmüştür. Partimizin program ve tüzüğüne ters düşmüştür. Halkımıza ve Kozluk halkına bu saatten sonra şeffaf, demokratik ve katılımcı bir hizmet sunacağını düşünmüyoruz. Kozluk halkı da kendisinden sadece tek bir şey beklemektedir. O da faşizmin saldırılarına karşı iradelerini savunamayıp, boyun eğdiği için bulunduğu makam olan belediye başkanlığından istifa etmesidir.”

EREN: BİR KEZ DAHA KANITLANMIŞTIR

"Siyasal ve düşünsel ayrılıklar sonucu evrensel ve yasal haklarım gereği yaptığım bu istifa, ifade hürriyetinin basit bir tezahürü ve insan haklarının bir gereğidir. Ancak bu hakkıma karşılık aylar sonra istifa ettiğim partinin temsilcilerinin yaptığı itham ve tehdit dolu açıklamalar, istifa kararımın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Gelinen son süreçte tüm Kozluk halkımıza can ve başla hizmet etmeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Belediye Başkanlığına seçildiğim günden bu yana desteklerini esirgemeyen hemşehrilerime saygı ve şükranlarımı sunuyorum."