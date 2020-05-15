HDP’li belediyelere kayyım atandı!

15 Mayıs 2020 Cuma, 08:53

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Iğdır Valisi Enver Ünlü; Siirt Valiliğince Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın; Muş Valiliğince Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirilmiştir' açıklaması geldi.



GÖZALTILAR VAR



Yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ve Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

31 MART 2019 SEÇİMİ

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adayı Berivan Helen Işık, aldığı yüzde 48,36 oy ile başkanlığı kazanmıştı.

Baykan Belediye Başkanlığı seçimini ise HDP’li Remzi Sarsılmaz yüzde 27,74 oy ile kazanmıştı.

Kurtalan’da ise HDP’nin Adayı Baran Akgül, en yakın rakibine yaklaşık 5 puan fark atarak yüzde 50,08 ile seçimi kazanmıştı.