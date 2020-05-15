HDP’li belediyelere kayyım atanmasının ardından barolardan tepki geldi

15 Mayıs 2020 Cuma, 22:59

İçişleri Bakanlığı'nın 'Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Iğdır Valisi Enver Ünlü; Siirt Valiliğince Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın; Muş Valiliğince Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirilmiştir' açıklamasının ardından 23 barodan tepki geldi.

Yapılan ortak açıklamada, ''Tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği, birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde belediye başkanlarının görevden alınması, yerlerine kayyım atanması ve devamında gözaltına alınmaları hukukla bağdaşmadığı gibi toplumsal barışa, kamu sağlığına ve dayanışmaya zarar verdiğini belirtmek isteriz'' denildi.

Barolar tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Bugün sabahın erken saatlerinde Siirt, Iğdır, Kurtalan, Baykan ve Altınova Belediyelerine kayyım atandığını, Belediye başkanlarının gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm dünyanın Corona salgınıyla mücadele ettiği, birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde belediye başkanlarının görevden alınması, yerlerine kayyım atanması ve devamında gözaltına alınmaları hukukla bağdaşmadığı gibi toplumsal barışa, kamu sağlığına ve dayanışmaya zarar verdiğini belirtmek isteriz. Toplum, sandıktan çıkan sonucun aksine yönelik her türlü eylemi seçmen iradesinin ortadan kaldırması olarak değerlendirmektedir. Demokrasinin kalbi olarak nitelenen sandığın işlevsiz hale getirilmiş olması, hukuk devleti ilkesine ve demokrasimize ağır bir hasar vermektedir. Belediye başkanlarının gözaltına alınması ve yerlerine kayyım atanması hukukun temel kurallarını, seçme ve seçilme hakkını ağır bir şekilde ihlal etmiştir. Demokrasinin olmazsa olmazı olan seçme ve seçilme hakkının kayyım uygulamaları ile ihlal edilmesi hukuk devleti olmanın varlığına ciddi anlamda zarar vermektedir. Demokrasinin, hukuk devleti ilkesinin, kanunun amacının ve kamu yararı dikkate alınarak gözaltına alınan Belediye başkanları serbest bırakılarak derhal görevlerine iade edilmelidirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 15.05.2020

Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK

Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih AYDIN

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU

Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL

Batman Barosu Başkanı Av. Abdulhamit ÇAKAN

Bingöl Barosu Başkanı Av.Hanifi BUDANCAMANAK

Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN

Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN

Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI

Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN

Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ

Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim BAŞTİMAR

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL

Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK

Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ

Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ

Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL

Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ

Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN

Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR