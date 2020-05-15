HDP’li belediyelere kayyım atanmasının ardından barolardan tepki geldi
HDP'li Siirt, Iğdır, Baykan, Kurtalan, Muş ve Altınova belediye başkanlarının yerine kayyım atandı. HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı. Barolardan tepki geldi.
İçişleri Bakanlığı'nın 'Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Iğdır Valisi Enver Ünlü; Siirt Valiliğince Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın; Muş Valiliğince Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirilmiştir' açıklamasının ardından 23 barodan tepki geldi.
Yapılan ortak açıklamada, ''Tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği, birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde belediye başkanlarının görevden alınması, yerlerine kayyım atanması ve devamında gözaltına alınmaları hukukla bağdaşmadığı gibi toplumsal barışa, kamu sağlığına ve dayanışmaya zarar verdiğini belirtmek isteriz'' denildi.
Barolar tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Bugün sabahın erken saatlerinde Siirt, Iğdır, Kurtalan, Baykan ve Altınova Belediyelerine kayyım atandığını, Belediye başkanlarının gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm dünyanın Corona salgınıyla mücadele ettiği, birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde belediye başkanlarının görevden alınması, yerlerine kayyım atanması ve devamında gözaltına alınmaları hukukla bağdaşmadığı gibi toplumsal barışa, kamu sağlığına ve dayanışmaya zarar verdiğini belirtmek isteriz. Toplum, sandıktan çıkan sonucun aksine yönelik her türlü eylemi seçmen iradesinin ortadan kaldırması olarak değerlendirmektedir. Demokrasinin kalbi olarak nitelenen sandığın işlevsiz hale getirilmiş olması, hukuk devleti ilkesine ve demokrasimize ağır bir hasar vermektedir. Belediye başkanlarının gözaltına alınması ve yerlerine kayyım atanması hukukun temel kurallarını, seçme ve seçilme hakkını ağır bir şekilde ihlal etmiştir. Demokrasinin olmazsa olmazı olan seçme ve seçilme hakkının kayyım uygulamaları ile ihlal edilmesi hukuk devleti olmanın varlığına ciddi anlamda zarar vermektedir. Demokrasinin, hukuk devleti ilkesinin, kanunun amacının ve kamu yararı dikkate alınarak gözaltına alınan Belediye başkanları serbest bırakılarak derhal görevlerine iade edilmelidirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 15.05.2020
Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK
Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih AYDIN
Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU
Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL
Batman Barosu Başkanı Av. Abdulhamit ÇAKAN
Bingöl Barosu Başkanı Av.Hanifi BUDANCAMANAK
Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN
Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN
Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI
Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN
Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ
Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim BAŞTİMAR
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL
Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ
Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK
Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL
Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ
Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN
Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR
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