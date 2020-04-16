HDP’li eski ilçe eşbaşkanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
HDP Sultanbeyli eski İlçe Eşbaşkanı Burhan Taşdemir (45), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü, Sultanbeyli eski İlçe Eşbaşkanları Burhan Taşdemir’in yakalandığı koronavirüsü salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Partinin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Sultanbeyli önceki dönem ilçe eşbaşkanımız Burhan Taşdemir koronadan vefat etti. 45’inde yitirdiğimiz arkadaşımızı mücadelesiyle hatırlayacağız. Yoldaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” denildi.
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