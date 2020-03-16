Yerine kayyım atanan HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi
Yerine kayyım atanan HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Keziban'ın tutuklulukta geçirdiği süre ve hamileliğinin geldiği aşamayı dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Yılmaz, tutuklu bulunduğu Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Yılmaz'ın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.
Yılmaz, kendisine isnat edilen suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Yılmaz'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.
Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, hamileliğinin geldiği aşamayı dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.
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