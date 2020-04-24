HDP'li Kürkçü'den Meral Akşener'e yanıt: Gladio'nun Asenası

24 Nisan 2020 Cuma, 17:46

Fotoğraf: Ajans Arşivi

HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katıldığı bir programda söylediği "İYİ Parti, HDP’yi PKK, terör örgütünün yanına konumlandırıyor" sözlerine tepki gösterdi.

Meral Akşener’in faili meçhul cinayetlerin yoğun olduğu 1990’lı yıllarda İçişleri Bakanı olmasına gönderme yapan Kürkçü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ben sizi Gladio terör örgütünün Asenası olarak konumlandırıyorum" dedi.