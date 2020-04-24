HDP'li Kürkçü'den Meral Akşener'e yanıt: Gladio'nun Asenası
Katıldığı bir programda "HDP'yi PKK'nin yanında konumlandırıyoruz" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den yanıt geldi. Kürkçü, "Ben sizi Gladio terör örgütünün Asenası olarak konumlandırıyorum" dedi.
Fotoğraf: Ajans Arşivi
HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katıldığı bir programda söylediği "İYİ Parti, HDP’yi PKK, terör örgütünün yanına konumlandırıyor" sözlerine tepki gösterdi.
Meral Akşener’in faili meçhul cinayetlerin yoğun olduğu 1990’lı yıllarda İçişleri Bakanı olmasına gönderme yapan Kürkçü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ben sizi Gladio terör örgütünün Asenası olarak konumlandırıyorum" dedi.
Ben sizi Gladio terör örgütünün Asenası olarak konumlandırıyorum. https://t.co/25PXiYvHWo— Ertuğrul Kürkçü (@ekurkcuHDP) April 23, 2020
Video Haberler
- Güney Afrika Devlet Başkanı'nın zor anları
- Avrupa'da ilk koronavirüs aşısı böyle yapıldı!
- Acun Ilıcalı'ya meydan okudu, hastanelik oldu!
- İnanılmaz anlar! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu
- Rus doktorun yardım çığlığı! O anları böyle görüntüledi
- Anne ve bebeğin dehşet anları kamerada
- Çocuklar, 23 Nisan'ı 'Örümcek Adam'la kutladı
- Cem Yılmaz şaşkına döndü: Birazcık kork, endişelen!
- Sarayburnu'nda yunuslardan görsel şölen
- Youtube'a yüklenen ilk video büyük ilgi gördü