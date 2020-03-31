Hekimleri hedef almıştı: Müge Anlı’nın ifadeleri RTÜK’e taşındı

31 Mart 2020 Salı, 12:31

YAYIN HAKKINDA İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASI İSTENDİ



TTB’nin başvurusunda, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8/1- ( ş ) maddesine göre, yayınların şiddeti özendirici ya da kanıksatıcı olamayacağı belirtilerek, şiddet kültürünün yerleşmesinde önemli etkileri bulunduğu bilinen bir gerçek olan televizyon yayınlarında, bu yaklaşımın ortadan kaldırılabilmesinin toplumu kuşatan şiddet politikaların son verilmesi ve caydırıcı hukuk kurallarının kararlılıkla uygulanması ile mümkün olabileceği vurgulandı. Başvuruda, bu gerekçelerle, söz konusu yayın hakkında idari yaptırım uygulanması istendi.

GEREKLİ AÇIKLAMALARIN YAPILMASI TALEP EDİLDİ



TTB’den ATV İzleyici Temsilcisi Oskay Alptürk’e gönderilen yazıda da, söz konusu programda hekimleri hedef alarak yapılan beyanların, COVID-19 pandemisinin yaşandığı bugünlerde, büyük bir özveri ve fedakârlıkla toplumun sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanları için incitici olduğu belirtilerek, yayıncılık ilkeleri kapsamında hekim kamuoyuna gerekli açıklamaların yapılması talep edildi.

TTB Merkez Konseyi, konuyla ilgili olarak yasal süreçler de dahil olmak üzere gerekli her türlü başvurunun yapılacağını bildirdi.