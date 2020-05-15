'Hep birlikte zor günleri atlatacağız'

15 Mayıs 2020 Cuma, 09:02

Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Çeşme Belediyesi M. Ekrem Oran esnaf, işçi ve üreticinin yanında olmak ve ekonomik sıkıntılarını atlatmak için yoğun çaba gösteriyor. Yurttaşa ve sağlık çalışanlarına maske ve siperlik dağıtan,sokağa çıkma yasağı günlerinde evlerine ekmek götüren belediye, üreticinin de ürününün tarlada kalmaması için her türlü desteğinisürdürüyor.

Çiftçilere tarlalarını ekip işlemeleri çağrısında bulunan Başkan Oran, “Güçlü bir dayanışmayla bu zor günleri atlatacağız. Sürdürülebilir tarım en önemli önceliğimiz olmalı. Ata tohumlarımızla, ekilebilir her metrekarede üretimin yapılmasınısağlamalıyız. Gelecekte benzer bir pandemisonrası uluslararası taşımacılık durduğunda bizi besleyecek olan çiftçilerimize, üreticimize ne kadar ihtiyaç duyacağımızı tecrübe ettik. Yerli tohumların ücretsiz dağıtımından, zirai danışmanlıığı kadar her alanda destek vermeye başladık” dedi.

Başkan Oran,sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugün de virüs nedeniyle toplanamayan sakız enginarlarımızısatın alarak ihtiyaç sahiplerimize ulaştıracağız. Çeşme Kadın Kooperatifimiz eliyle ilk etapta 30 bin sakız enginarımızı üreticimizden alarak, İzmir Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Kimsenin ürünü tarlada kalmayacak. Bereketli topraklarda üretmeye, çoğaltmaya, paylaşmaya devam edeceğiz.”

“Evde Kal” çağrısının ardından sosyal izolasyon yaşayan Çeşmelilerin kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla “Psikolojik Danışmanlık Hattı”nı hayata geçirdi. İşletmelerin koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere ve hijyen kurallarına uyup uymadıkları konusunda denetleme yapan zabıta ekipleri aynı zamanda vatandaşlara broşür dağıtarak, bilgilendirmelerde bulundu. Pazaryerleri tek tek denetlendi, maskesiz olanlara maske dağıtıldı.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarını artıran belediye yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği verdi. İlçenin belirli noktalarına mama bırakılarak hayvanlara yiyecek yardımı yapıldı. Tarihi alanlara, parklara, boş arazilere, ormanlık alanlara hatta köy yollarına kadar ulaştırılan yiyecek yardımı ile çok sayıda hayvanın soğuk ve açlık nedeniyle zarar görmeden hayatta kalmasısağlandı.

EKMEK DAYANIŞMASI

Sokağa çıkma yasağı ardından vatandaşların ihtiyacı olan ekmeğin temini için mobil halk ekmek araçları ile ekmek dağıtımına başladı. Ekipler tarafından sokaklar tek tek dolaşılıp, ekmek ihtiyacı olan hanelere ücreti karşılığında dağıtım yapılıyor. 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan veya yardıma ihtiyacı olan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönüllü personel ve ekiple 7 gün 24 saat hizmet verilmeye başlandı.