Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 21:39

NTV canlı yayınında katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS ve LGS sınavlarına ilişkin açıklama yaptı. Soruları yanıtlayan Selçuk, öğrencilerin kendi okullarında sınava gireceğini ve boşluklarda bahçeye çıkabilecklerini açıkladı. HER ÖĞRENCİ KENDİ OKULUNDA SINAVA GİRECEK

Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

"Bu genel normalleşme sürecinde birçok karar alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kararları açıkladı. Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. YÖK'te YKS ile kararlar alıp uyguluyor. Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak birşey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak.

ÖĞRENCİLERE MASKE

Sınav merkezleri dezenfekte edilecek. Öğrencilere maske temin edilecek. Bu zamanda fotoğraflı kimlik kartında zorlanabilir diye fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız.

Önümüzdeki günlerde oturma düzeniyle ilgili Bilim Kurulu'nun da çalıştığı bir senaryo var. Bir problem olmayacak, sağlık koşulları dikkat edilerek, Bilim Kurulu'na danışarak bir karar alınacak.

BOŞLUKTA OKUL BAHÇESİNE ÇIKACAK

Sınav 2 oturumda olacak. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak. Sosyal mesafe korunarak öğrencilerimizin hava alması sağlanacak, öğrencilerimizin yanında rehber öğretmenler olacak.

Öğrenciler kendi öğretmenleriyle sınava girmeyecek, özel ve resmi bütün okullarımızdaki öğrenciler kendi okullarında başka öğretmenler eşliğinde sınava girecekler. Sınavla ilgili bir tanıtım videosu da yayınlanacak.

Sınavda sorular 1. dönemdeki konulardan sorumlu olacağı bir sınav hazırladık.

LGS ile ilgili öğrencilere her desteği sağlıyoruz.

OKULLARIN AÇILMA TARİHİNİ BAKANLIK OLARAK ALAMAYIZ

Okullar şu tarihte açılacak kararını bakanlık olarak alma durumunda değiliz. Bütün bakanlıklardan görüş alınarak bir karar alınacak. Biz 1 Haziran'da kademeli olarak açılmasını istiyoruz am süreç dinamik. Bizim 1 Haziran için birden fazla planımız var. İnşallah herşey yolunda gider 1 Haziran'da okulları açarız. Ya da kısmi bir açılmaya gidebiliriz. Önümüzdeki haftalarda şartlara bakıcaz, ilgili kuruluşlarla bakıcaz ve değerlendireceğiz.

Bir öğrencimiz, çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa bir üst sınıfa geçecek fakat sorumlu olarak geçecek."