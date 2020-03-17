Hertha Berlin karantinada
Bir futbolcu pozitif çıktı.
Alman futbolunda salgın paniği var.
Köklü kulüpleren Hertha BSC virüs açıklaması yaptı.
Hertha BSC: "Bir futbolcumuzun şikayetleri üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Futbolcular, teknik heyet ve tüm çalışanları 14 günlük karantinaya aldık."
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