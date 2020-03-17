Hertha Berlin karantinada

17 Mart 2020 Salı, 13:06

Alman futbolunda salgın paniği var.

Köklü kulüpleren Hertha BSC virüs açıklaması yaptı.

Hertha BSC: "Bir futbolcumuzun şikayetleri üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Futbolcular, teknik heyet ve tüm çalışanları 14 günlük karantinaya aldık."