‘Hey Jude’un el yazması sözleri rekor fiyata satıldı

11 Nisan 2020 Cumartesi, 10:18

Paul McCartney’in el yazısıyla yazılmış olan “Hey Jude”un sözleri cuma günü yapılan bir açık artırmayla tam 910 bin dolara satıldı. Açık artırmanın tam da Paul McCartney’in 50 yıl önce gruptan ayrıldığını duyurduğu gün olan 10 Nisan’a denk gelmesi ayrıca önemliydi.

Paul McCartney “Hey Jude”u JOhn Lennon ile ilk eşi Cynthia Lennon’ın ayrılıkları üzerine kaleme almıştı. Bilindiği gibi John Lennon o tarihlerde Yoko Ono ile birlikte olmaya başmlamış ve hem evliliği hem de birçoklarına göre The Beatles bu yüzden dağılmıştı. McCartney de “Hey Jude”u Lennon’ın küçük oğlu Julian’ı teselli etmek için yazmıştı. hatta parçanın ilk adı “Hey Jules” idi.





The Beatles’ın dağıldığı gün olarak kabul edilen 10 Nisan’da Julien’s Auctions tarafından New York Times Meydanı’ndaki Hard Rock Café’de düzenlenen açık artırmada gruba ait başka nadir eşyalar ve enstrümanlar da satıldı. “Hello Goodbye” adlı parçanın klibi için yazılan el yazması senaryo 83 bin 200 dolara, Ringo Starr’a ait bir küllük ise 32 bin 500 dolara alıcı buldu.