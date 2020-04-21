Hilal Kaplan köşe yazısında çocuk yaşta evliliği savundu: ‘İstismarcı demeyi bırakın’

21 Nisan 2020 Salı, 11:26

Fotoğraf: Ajans Arşivi

Anadolu Ajansı'nın (AA) “Erken yaşta evlenen kadın eşinin cezaevinden çıkacağı günü bekliyor” haberinin ardından, Sabah’ın Pelikancı yazarı Hilal Kaplan da çocuk yaşta evliliği savundu. Kaplan, “erken evlilik mağduru” kavramını kullandı.

“Türk Ceza Kanunu'nda 15 yaşındakilerin evlilik öncesi beraber olmasını suç sayan bir yasa veya ergen hamileliğini önleyen bir tedbir yok” diyen Kaplan, “iki genç evlenerek bu ‘hatayı’ işliyorsa bunun suç kapsamında değerlendirildiğini” iddia etti. Kaplan, “Cumhur İttifakı'nın kanun mağduru insanlarımıza bir kereye mahsus af getirmesi ve yapılan hatayı telafi etme teşebbüsü söz konusu olduğu anda İYİ Parti ve CHP, maalesef 'cinsel istismarcıları bırakacaklar' diye ortalığı ayağa kaldırıyor” ifadelerini kullandı.

Kaplan yazısının son bölümünde şunları kaydetti:

‘İSTİRMARCI DEMEYİ BIRAKIN’

“(…) gençlerin ‘birbirimizi sevip kaçtık’ demesine bakılmadan söz konusu erkek hapse atılır oldu. Bu sorundan mağdur aile nüfusunun yaklaşık 30 bin olduğu söyleniyor.

Kamuoyunda ‘erken evlilik mağduru’ olarak bilinen bu aileleri 'cinsel istismarcı' diyerek yaftalamayı bir kenara bırakın ve onlara kulak verin. Muhalefete çağrım, Meclisimiz açıldığında bu garabete artık bir son vermeleri ya da en azından gölge etmemeleridir.”

AA’NIN TEPKİ ÇEKEN HABERİ

Birgün'ün haberine göre Kaplan’ın yazısı, iktidara yakın medya organlarında çocuk yaşta evlilikleri ‘meşru’ göstermeye çalışan ilk girişim değil.

Cumhur İttifakı eliyle yasalaşan ‘İnfaz düzenlemesi’nin ‘çocuk istismarına af getireceği’nin tartışıldığı günlerde, Anadolu Ajansı (AA) 16 Nisan tarihli haberinde kullandığı ifadelerle tepki çekmişti.

AA, söz konusu haberde “Erken yaşta evlenen kadın eşinin cezaevinden çıkacağı günü bekliyor” başlığını kullanmıştı.

Ajans tarafından servis edilen bu haber, sosyal medyada yurttaşlar tarafından “Affı meşrulaştırmaya dönük algı çalışması” olarak değerlendirilmişti.

KADINLAR: YASA HAZIRLIĞI YAPILIYOR

İktidarın ‘İnfaz düzenlemesi’ adını verdiği teklifin Meclis’e getirilmesiyle, ‘çocuk yaşta evliliklere af getirileceğine’ dönük endişeler de yaklaşık 1 aydır Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer almaya başladı.

13 Nisan akşamı TBMM Genel Kurulu'nda infaz düzenlemesine ilişkin teklifin kabul edildiği sıralarda çocuğun cinsel istismarı suçuna ilişkin bir teklifin de verildiği dile getirilmiş, CHP’li Zeynel Emre, “Böyle bir teklif adalet komisyonuna gelmedi” diyerek iddiaların doğru olmadığını söylemişti.

Ancak kadın örgütleri, iktidarın, çocukların cinsel istismarı suçuna ilişkin ayrı bir yasa teklifi hazırladığı görüşünde. Kadın örgütleri bu konuda, infaz yasasına geçici madde eklenmesinin planlandığı yönünde Meclis’ten aldıkları duyumlara dikkat çekiyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, geçtiğimiz günlerde basına verdiği bir demeçte, “Bir taslak üzerinde çalışılıyor. Son rötuşlar aşamasında olunduğunu, AKP’nin kendi içinde tartışıldığını, AKP’nin kadın vekillerinin de karşı cephe oluşturduklarını duyuyoruz” diye konuşmuştu.

AKP’NİN ‘AF HEVESİ’ YENİ DEĞİL

Türkiye'de ‘cinsel istismar suçunu işleyenlere af’ tartışması, 2016 yılında da gündeme gelmişti.

İktidar partisi AKP, çocuk yaşta evliliklerde ‘rıza’ ölçüsüyle yaklaşmayı önermiş ve ‘rızanın olduğu evliliklerde mağduriyeti giderme’ iddiasıyla hazırladığı önergeyi Meclis’e sunmuştu.

Toplumun geniş kesimleri ve muhalefet partilerinden gelen tepkiler üzerine, AKP bu düzenlemeden vazgeçti. Ancak son gelişmelerin de gösterdiği üzere bu tip bir ‘af hevesi’ AKP’nin gündeminden hiç çıkmadı.



