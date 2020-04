Hindistan’ı gezerken koronavirüse denk gelen turistler, bir ay mağarada yaşadı

Fransa, ABD, Ukrayna, Nepal ve Türkiye vatandaşı ikisi kadın altı turist; Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde Rishikesh’te bir mağarada bulundu. Polis tarafından bulunan turistler, hiçbir semptom göstermeseler de tedbiren karantinaya alındılar.

Polis müfettişi Rajendra Singh Kathait, “Karantinadan önce bir otelde kalıyorlarmış ancak paraları bitince buraya gelmişler. Ancak yemek ve diğer ihtiyaçlarını alacak parayı ayırmışlar” dedi.

Four tourists discovered hiding in a cave in India after running out of money during coronavirus lockdown https://t.co/UhqHGoM7CX