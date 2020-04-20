Hindistan’ı gezerken koronavirüse denk gelen turistler, bir ay mağarada yaşadı
Hindistan seyahatleri sırasında koronavirüse denk gelen aralarında Türklerin de bulunduğu altı turist, paraları da tükenince salgını atlatmak için bir mağarada yaşamaya başladı. Grubun 24 Mart’tan beri mağarada yaşadığı belirtildi.
Fransa, ABD, Ukrayna, Nepal ve Türkiye vatandaşı ikisi kadın altı turist; Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde Rishikesh’te bir mağarada bulundu. Polis tarafından bulunan turistler, hiçbir semptom göstermeseler de tedbiren karantinaya alındılar.
Polis müfettişi Rajendra Singh Kathait, “Karantinadan önce bir otelde kalıyorlarmış ancak paraları bitince buraya gelmişler. Ancak yemek ve diğer ihtiyaçlarını alacak parayı ayırmışlar” dedi.
Four tourists discovered hiding in a cave in India after running out of money during coronavirus lockdown https://t.co/UhqHGoM7CX— Daily Mail Online (@MailOnline) April 20, 2020
Rishikesh, İngiliz rock grubu Beatles’ın 1968 yılında bölgeye yaptığı ziyaretin ardından bir hayli popüler olmuştu. Grup üyelerinin burada meditasyon eğitimi aldığı ve pek çok ünlü şarkısını bu dönemde yaptığı belirtiliyor.
Turizm bürosunun verdiği bilgiye göre, yaklaşık 700 turist salgın nedeniyle Rishikesh’te kaldı. Hükümet, ‘Hindistan’da yolda kalanlar’ adını verdiği bir site aracılığıyla, ülkede mahsur kalan turistlere yardım etmeyi amaçlıyor.
Hindistan, mart ayından bu yana karantina altında bulunuyor. Vatandaşlara sadece çok gerekli hallerde evden çıkmaları için izin veriliyor.
Kaynak: Sputnik
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