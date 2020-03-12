Hint Okyanusu'nda gemi kaptanı Bora Ekşi'yi öldüren katil zanlısı Türkiye'ye getirildi
Hint Okyanusu'nda 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi öldüren katil zanlısı Ergin A., Sri Lanka'dan Türkiye'ye getirildi. 83 gün tutuklu bulunduğu Sri Lanka'dan Türk polisleri tarafından getirilen katil zanlısı, sorgulanmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' isimli yük gemisinin makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık'ta kaptan Bora Ekşi'yi bıçakla öldürmüş ve 4 personeli de yaralamıştı. Mürettebat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra bağlanan zanlı, geminin Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya yanaşmasının ardından yerel polis tarafından teslim alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Kaptan Bora Ekşi'nin ailesinin talebi doğrultusunda Türkiye'de yargılanması için Ergin A.'nın iadesi istendi. Sri Lanka makamlarına yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından zanlının Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Türkiye'den giden polis ekibi Ergin A.'yı teslim alarak, bugün sabah tarifeli uçakla İstanbul'a getirdi. Zanlı, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı yük gemisi İnce Karadeniz, Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra denize açılmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık'ta kaptan Bora Ekşi'yi kamarasının önünde bıçaklayarak öldürmüştü. Olaya müdahale etmek isteyen gemi mürettebatından 4 kişiyi de yaralamıştı.
Kaptan Bora Ekşi ve ailesi
22 YILLIK GEMİ KAPTANIYDI
22 yıllık gemi kaptanı olan 45 yaşındaki Bora Ekşi'nin cenazesi, tarifeli uçakla Türkiye'ye getirilmiş ve cenaze töreninin ardından İstanbul'da toprağa verilmişti.
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