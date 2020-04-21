Hollanda’da futbol Eylül ayına kadar yasak

21 Nisan 2020 Salı, 20:33

Hollanda Başbakanı Mark Rutte: "Eylül ayına kadar futbol ligi başlamayacak. Bunu yapmak zorundayız” dedi. UEFA’nın Avrupa ligleri ile kararını vereceği haftada, Hollanda hükümetinin bu açıklaması futbol dünyasında şok etkisi yarattı.Hollanda Başbakanı Mark Rutte, düzenlediği basın toplantısında, salgını önlemeye yönelik yeni önlemleri duyurdu.Rutte, spor karşılaşmaları dahil "büyük etkinliklerin" düzenlenmesinin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını belirtti.

Hollanda'da daha önce büyük toplantı ve etkinlikler, 1 Haziran'a kadar yasaklanmıştı.Koronavirüs nedeniyle Hollanda’da ligler de durdurulmuştu.

