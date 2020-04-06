Hollanda'da mantı günü yapan Türklere karantina koşullarını ihlalden para cezası

06 Nisan 2020 Pazartesi, 10:54

Hollanda'nın doğusundaki Arnhem kentinde, imece usulüyle mantı yapmak için toplanan bir grup Türkiye kökenli kadın, Koronavirüs salgının önlemek amacıyla uygulanan kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Arnhem Haber sitesinde yer alan habere göre, Almanya sınırındaki Arnhem kentinin güney bölgesindeki bir evde, çok sayıda kadın mantı açmak için toplandı.

Türkiye kökenli kadınlar her ay belli bir evde toplanarak, derin dondurucuda saklamak için imece usulüyle kilolarca mantı açıyor.

Bu ay Güney Arnhem'de toplanan kadınlara belediye görevlileri müdahale etti.

Kadınlara, Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan önlemlere uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi. Hollanda'da üçten fazla kişinin toplanması yasak.

Buna uymamanın cezası içe 400 eurodan başlıyor.

Arnhem habere göre, kaç kişiye ceza yazıldığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Önlemleri protesto eden gruba ceza

BBC Türkçe'nin haberine göre, Arnhem'de Cumartesi akşamı da, Koronavirüs önlemlerini protesto etmek amacıyla 25 kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi.

Toplanma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle polisin müdahale ettiği gruba para cezası verildi.

Polis memurlarına hakaret eden, gruptaki bir kişi de gözaltına alındı.

Arnhem Belediye Başkanı Ahmet Marcouch Twitter mesajında, "Akşam Rijnkade semtinde toplanan bir grup aptal, toplanma yasağını ihlal etmeye kalkıştı. Güvenlik görevlilerimiz zamanında müdahale ederek, iyi bir iş çıkardı" dedi.

Hollanda'nın Belçika sınırındaki Breda kentinde de Cumartesi akşamı bir evde düzenlenen kalabalık parti, polis tarafından dağıtıldı.

Aynı sokakta korona hastası bir kişiye ambulans personelinin müdahalesi sırasında fark edilen partiye katılanlara para cezası uygulandı.