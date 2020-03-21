Hood Base’ten konser maratonu
Nilipek, In Hoodies, Özgün Semerci, Selin Sümbültepe, Cava Grande gibi isim ve grupların bulunduğu konser maratonu tüm gün sürecek.
HOOD Base ve Hexe Music’in ortak programlamasıyla, tüm gün sürecek bir live stream konser maratonu düzenleniyor. Bugün saat 13.00’te başlayacak ve 00.00’a kadar sürecek maraton süresince Akkor, Ali Gem, Anıl Aydın, Cava Grande, Flower Room, In Hoodies, Make Mama Proud, Mind Shifter, Nilgün Özer, Nilipek., Onat Önol, Özgün Semerci, Ponza ve Selin Sümbültepe dinleyiciyle buluşacak.
Programdaki her sanatçı, kendi evi ya da stüdyosundan ve ağırlıklı olarak kendi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştireceği yayınlarla hem dinleyicisini misafir edecek hem onlara misafir olacak. HOOD Base’de gerçekleşecek performans ve sohbetler Red Bull ve Zuhal Müzik desteğiyle seyirciyle buluşacak.
Yayınların izlenebileceği linkleri etkinliğin facebook sayfasından takip edebilirsiniz: https://www.facebook.com/events/655264865237213/
Yayın Akışı
13:00 - 13:30 Nilipek.
13:30 - 14:00 Live From HOOD Base
14:00 - 14:30 Nilgün Özer
15:00 - 15:30 In Hoodies
16:00 - 16:30 Make Mama Proud
17:00 - 17:30 Onat Önol
18:00 - 18:30 Ponza
19:00 - 19:30 Flower Room
20:00 - 20:20 Mind Shifter
21:00 - 21:20 Cava Grande
21:30 - 21:50 Selin Sümbültepe
22:00 - 22:20 Anıl Aydın
22:30 - 22:50 Özgün Semerci
23:00 - 23:20 Ali Gem
23:30 - 23:50 Akkor
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