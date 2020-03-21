Hood Base’ten konser maratonu

21 Mart 2020 Cumartesi, 12:58

HOOD Base ve Hexe Music’in ortak programlamasıyla, tüm gün sürecek bir live stream konser maratonu düzenleniyor. Bugün saat 13.00’te başlayacak ve 00.00’a kadar sürecek maraton süresince Akkor, Ali Gem, Anıl Aydın, Cava Grande, Flower Room, In Hoodies, Make Mama Proud, Mind Shifter, Nilgün Özer, Nilipek., Onat Önol, Özgün Semerci, Ponza ve Selin Sümbültepe dinleyiciyle buluşacak.

Programdaki her sanatçı, kendi evi ya da stüdyosundan ve ağırlıklı olarak kendi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştireceği yayınlarla hem dinleyicisini misafir edecek hem onlara misafir olacak. HOOD Base’de gerçekleşecek performans ve sohbetler Red Bull ve Zuhal Müzik desteğiyle seyirciyle buluşacak.

Yayınların izlenebileceği linkleri etkinliğin facebook sayfasından takip edebilirsiniz: https://www.facebook.com/events/655264865237213/



Yayın Akışı

13:00 - 13:30 Nilipek.

13:30 - 14:00 Live From HOOD Base

14:00 - 14:30 Nilgün Özer

15:00 - 15:30 In Hoodies

16:00 - 16:30 Make Mama Proud

17:00 - 17:30 Onat Önol

18:00 - 18:30 Ponza

19:00 - 19:30 Flower Room

20:00 - 20:20 Mind Shifter

21:00 - 21:20 Cava Grande

21:30 - 21:50 Selin Sümbültepe

22:00 - 22:20 Anıl Aydın

22:30 - 22:50 Özgün Semerci

23:00 - 23:20 Ali Gem

23:30 - 23:50 Akkor



