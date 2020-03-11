Hoşçakal Taci Ağabey

2015 yılında gırtlak konserine yakalanan ve Pazartesi günü 64 yaşında İstanbul’da yaşamını yitiren usta müzisyen Taci Uslu’nun cenazesi önceki gün memleketi Bergama’da ikindi namazı sonrası Yeni Cami’den kaldırılarak şehir mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine eşi Şehnaz Uslu, oğlu Ataol Uslu, kızkardeşi Ayşegül Uslu, kuzeni müzisyen Zafer Muhlis Uslu, sanatçı İlkay Akkaya, Hüsnü Arkan, Muhsin Kıratlı, yazar/şair Halim Yazıcı, Ezginin Günlüğü’nün kurucularından Emin İgüs, AST’nin eski oyuncularından Bekir Akbaş, Bergamalı müzisyenler, Çılgınlar Grubu, Bergama’nın önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, Dikili’nin eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, Berksav Başkanı Gökhan Gönlügür ve Yönetim Kurulu, Bergama CHP ve İyi Parti Meclis Üyeleri, yakın dostları ve sevenleri katıldı.

Grup Yorum’un kurucuları arasında bulunan, doksanların başında “Adını Gelincik Koydum” adlı albümü ile müzik otoritelerince büyük beğeni kazanan, 2015 yılında ikinci albümünü yapmak üzere başladığı çalışmalar aşamasında gırtlak kanserine yakalanarak ses tellerini yitiren Bergamalı usta sanatçı Taci Uslu, ciğerlerinden tedavi görüyordu. Sevenlerini üzüntüye boğan usta sanatçı ‘Piraye’, ‘Leylim Leylim’, ‘Bu Aşk Burada Biter’, ‘Seninleyim’, ‘Ne Fayda’ ve ‘Özgürlük Şarkısı’ gibi birbirinden değerli besteleriyle de biliniyordu.

Uslu'nun ölümü üzüntü yarattı

Taci Uslu'nun ölümü Bergama'nın yanı sıra müzik dünyasında ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden sevenleri arasında da üzüntü yarattı. Özellikle twitterda sevenleri tarafından Taci Uslu şarkılarının linkleri paylaşıldı. Bergama Belediyesi önünde işten çıkarıldıkları gerekçesiyle bir süredir hak arama için eylem yapan 3 kadın işçi Nazlı Deniz Tan, Alev Çakır ve Gonca Çetin eylem tahtalarına; "Gel gelelim beter bize kısmetmiş, Ölüm böyle altı okka koymaz adama, Genciz namlu gibi ve çatal yürek, Barışa, bayrama hasret... Hoşçakal Taci Abi" notunu düştüler. Taci Uslu'nun ölümü CHP İlçe Başkanlığı'nın yanı sıra Bergama Demokrasi Platformu ve Bergama Çevre Platformu gibi sivil insiyatiflerin sosyal medya hesaplarında üzüntüyle paylaşıldı.