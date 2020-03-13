Hrant Dink cinayeti davası sanığını öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı

13 Mart 2020 Cuma, 09:59

Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde önceki gece, 81 DE 868 plakalı otomobilin sürücüsü Şeref Ateş'in silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen K.B, E.K. ve A.G. savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.

Şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

DİNK CİNAYETİ SANIĞIYDI

Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıklarından olan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığında görevli istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, Hrant Dink cinayeti davası kapsamında 27 Temmuz 2016'da gözaltına alınmış ve 10 Ağustos 2016'ta tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu yargılanan Ateş, 8 Aralık 2017'de tahliye edilmişti.

Ateş, davada "anayasayı ihlal", "kasten öldürme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyordu.

Önceki gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde 81 DE 868 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu sürücü Şeref Ateş hayatını kaybetmişti.

Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ın da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldığı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınmış, suç aleti silah da ele geçirilmişti.



