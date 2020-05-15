HSBC küresel büyüme tahminlerini aşağıya çekti

15 Mayıs 2020 Cuma, 12:17

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC, karantina önlemlerinin Nisan'a kadar uzatılması ve ekonomilerin yeniden açılmasının işletmeler, ticaret ve harcamalar üzerinde belli belirsiz bir etkisinin olmasıyla, küresel büyüme tahminlerini daha da düşürdü.

Banka, baş ekonomist Janet Henry'nin 12 Mayıs tarihli Cuma günü yayınlanan notuna göre, 2020 küresel küçülme tahminini yüzde 4.8'e düşürdü. Kurumun Nisan başındaki yıllık tahmini yüzde 3.3 küçülme idi. Büyük bankaların birçoğunun tahminlerini o dönemde yayınlamış olması, onlarında revizyona gidebileceği sinyalini veriyor.

HSBC gelişmiş ülkelere ilişkin 2020 tahminin yüzde 5.9'luk küçülmeden yüzde 7.1'lik küçülmeye revize etti. Gelişen piyasalar için tahminini yüzde 0.5'lik küçülmeden yüzde 1.7'lik küçülmeye revize etti. Banka, ABD ekonomisinin 2020'de yüzde 7.0 daralmasını ve Çin'in yüzde 1.7 büyümesini bekliyor.

Henry, ekonomist James Pomeroy ile birlikte kaleme aldıkları notta, "Değerlendirdiğimiz çoğu ülke ya kapanma önlemlerini sıkılaştırdı ya da süresini uzattı. Yeniden açılma başladığında yavaş ve birkaç hafta önce beklenenden daha belli belirsiz oldu." dedi.

Notta, ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyen unsurların sadece açılmanın hızı ve olası davranışsal değişiklikler olmadığı, aynı zamanda Tüketici Güveni ve istihdam beklentilerinin de etkili olduğunun altı çizildi.