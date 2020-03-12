Hukuk profesörü tepki gösterdi: 14 gün kuralı yıllık izinden düşülüyor

12 Mart 2020 Perşembe, 18:47

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla yurt dışından gelenlerin 14 gün evden çıkmamasıyla ilgili kuralın bazı şirketler tarafından süistimal edildiği iddia edildi. 14 günlük karantina sürecini yıllık izinden düşürülerek uygulandığı uyarısında bulunan Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, "Bu öngörülemez zorunlu izin durumunu, şirket maliyetini indirmek için kullanmak insan haklarıyla bağdaşmaz" dedi.

Hukuk profesörü Turgut Tarhanlı, Sağlık Bakanlığı’nın da açıkladığı ‘yurt dışından dönenlerin korona virüsü önlemi kapsamında 14 gün evden çıkmaması’ kuralının bazı şirketler tarafından yıllık izinden düşürülerek uygulandığını söyleyerek tepki gösterdi.





Tarhanlı, sosyal medya hasabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:

“Bazı şirketler yurtdışından dönen çalışanlarını 14 gün izinli saymaya başladı. Ama bu izin çalışanın yıllık izin hakkından düşülüyor. Bu öngörülemez zorunlu izin durumunu, şirket maliyetini indirmek için kullanmak insan haklarıyla bağdaşmaz. İlgili şirketler, bireysel olarak bu durumdaki çalışan seyahat tarihi, nedeni, işyerinde çalışma şartlarının iş sağlığı bakımından durumu, buna hazırlılık çabaları vb. birçok faktör var. Yetkili devlet makamlarının net kamusal politikalar, kriterler oluşturması şart. Bakanlıkça yapılan açıklama ‘Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün kuralına ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir.’ şeklindedir. Özellikle çalışanların özlük hakları konusunda genel, düzenleyici objektif bir kamu politikası olmadıkça bireysel bir uygulama riski doğar.”