Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'dan koronavirüs yorumu: Çok azıp kudurmuştuk

31 Mart 2020 Salı, 18:00

Konyaaltı Sahili'ni ortak olduğu şirketlere peşkeş çekerek 2,6 milyon TL’lik kazanç sağlayan Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar, koronavirüs nedeniyle eve kapananlara hayatlarını sorgulamalarını önerdi. Damat Alkoçlar, yurttaşa verdiği tavsiyede, “Çok azıp kudurmuştuk, hayat bize ‘Otur evinde, sade yaşa, unuttuğun şükretmeyi hatırla, gösterişten vazgeç, muhasebe yap’ dedi. Bugünler hepimiz için bir ders olmalı” ifadelerini kullandı.

"BİR KUDURMUŞTUK, BİR KUDURMUŞTUK Kİ..."

Konyaaltı ihalesini alıp sahili başkalarına kiralayarak oturduğu yerden 2,6 milyonluk haksız kazanç yapan Alkoçlar, şunları söyledi:

"Bir kudurmuştuk, bir kudurmuştuk ki... Evlenme teklif etti partisi, sözümüz olacak partisi, nişan yapacağız en iyi yerde olmalı, düğünümüz var aman rezil olmayalım; paraşütle mi atlasak, Tarkan mı çıksın, Jennifer Lopez mi?

Yok en değişik bizimkisi olsun. Hamileyim, bebeğimin cinsiyeti belli oldu partisi... Doğurmadan bebek geliyor partisi. Doğurana kadar odayı Versay Sarayı'na çevirmeler. Baby shower, dişi çıktı, yaş günü ve daha liste uzun. Çok azdık ve kudurduk, dünya bize 'Otur evde, sade bir hayat yaşa, şükretmeyi, unuttuğun sağlığın, gösteriş yapmaktan kaçırdığın zamanın, hayatında abarttığın her mananın muhasebesini yap' dedi. Yapıyor muyuz? Yapalım bence... Yaşam tarzımızdan, konuşma şeklimize kadar bir abartı, bir şımarıklık. Ne oldu o mütevazı Türk milletine. Herkeste bir yarış, şükretmeyi unuttuk. Milyon dolarların olsa ne fayda; hadi gidelim tatile. Avrupa mı, Asya mı? İşte elini yüzünü yıkar oturursun evde. Ne kaldıysa dolapta pişirir yersin. Lokantalarda yemek beğenmeyen, aşcı, garson azarlayan, makyaj görüntüsünü Instagram'da paylaşanlara ne oldu? Bu bize büyük bir ders olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun…"





2018 yılı Sayıştay raporu, Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’ın da içerisinde yer aldığı iş ortaklığı tarafından yıllık 8,5 milyon TL’ye kiralanan Konyaaltı Sahili’nin, 11 milyon TL’ye başkalarına kiralandığını ortaya çıkarmıştı.