Hürriyet'ten ayrılmıştı... İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu

14 Mayıs 2020 Perşembe, 09:43

Hürriyet Gazetesi'nden ayrılan İsmail Saymaz, Halk TV'nin internet sitesinde köşe yazacak.

Saymaz okura haftanın beş günü köşesinden seslenecek. Saymaz'ın ayrıca Halk TV'de yeni bir haber programı hazırlayacağı da öğrenildi.



Kaynak: Medyaradar