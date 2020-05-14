Hürriyet'ten ayrılmıştı... İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu
Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'nin internet sitesinde köşe yazmaya başlıyor. Saymaz izleyicinin karşısına bir de haber programıyla çıkacak.
Hürriyet Gazetesi'nden ayrılan İsmail Saymaz, Halk TV'nin internet sitesinde köşe yazacak.
Saymaz okura haftanın beş günü köşesinden seslenecek. Saymaz'ın ayrıca Halk TV'de yeni bir haber programı hazırlayacağı da öğrenildi.
Kaynak: Medyaradar
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