Hürriyet'ten ayrılmıştı... İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'nin internet sitesinde köşe yazmaya başlıyor. Saymaz izleyicinin karşısına bir de haber programıyla çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2020 Perşembe, 09:43

Hürriyet Gazetesi'nden ayrılan İsmail Saymaz, Halk TV'nin internet sitesinde köşe yazacak.

Saymaz okura haftanın beş günü köşesinden seslenecek. Saymaz'ın ayrıca Halk TV'de yeni bir haber programı hazırlayacağı da öğrenildi.

Kaynak: Medyaradar


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