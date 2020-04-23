Huzurevinde tedbir için yapılan testlerde 4 kişinin sonucu pozitif çıktı

23 Nisan 2020 Perşembe, 11:05

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Reha Midilli Necla Ana Huzurevi'nde tedbir amaçlı yapılan testlerde 4 kişide Kovid-19 bulgusuna rastanıldı. Pozitif çıkan testlerin 2'sinin huzurevi çalışanı, diğer 2 kişinin de huzurevinde kalanlara ait olduğu öğrenildi.

Foça'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Reha Midilli Necla Ana Huzurevinde personel ve hizmet alanlara koronavirüs testi yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünün Hıfzısıhha Kurulunun önerisiyle tedbir amaçlı olarak personel ve huzurevinde konaklayanlardan alınan numunelerin yapılan testlerin sonucunda 2 personel ile huzurevinde kalan 2 yaşlı vatandaşta Kovid-19 vakasına rastlanıldı.

Testleri pozitif çıkan kişiler Foça Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, tam izolasyon halindeki huzurevi 14 günlük karantinaya alındı.

14 günlük vardiyasını doldursalar da çalışanların karantina süresince vardiya değiştirmelerine ve evlerine gitmelerine izin verilmedi.

Huzurevinde kalanlar karantina süresince sıkı takibe alınırken, hastane de tedavi altına alınan hastaların durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.