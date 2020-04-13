Huzurevlerinde ilk koronavirüs vakası: Karantina altına alındı
Dışarıdan misafir kabul edilmeyen huzurevlerinde ilk koronavirüs vakasının Eskişehir'de bulunan Hacı Süleyman Çakır Huzurevi'nde görüldüğü iddia edildi.
Dışarıdan misafir kabul edilmeyen huzurevlerinde ilk vaka Eskişehir’de görüldü.
Bir çalışanın koronavirüs taşıması neticesinde Hacı Süleyman Çakır Huzurev'inde bulunan yaşlılara kısa sürede yayıldığı iddia edildi.
Yaşlıların rahatsızlanması sonrasında yapılan testlerde çok sayıda pozitif vaka çıkması üzerine çalışanlar ve huzurevi sakinleri Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karantina altına alınan çok sayıda virüse yakalanmış huzurevi sakinlerinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Konuyla ilgili yetkililer tarafından çalışma başlatılırken, huzurevi ve çevresi boşaltılarak karantina altına alındı.
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