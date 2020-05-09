Ian McEwan’dan ‘Sahilde’

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 18:03

SAHİLİN TABUSUNDA

Birbirlerinin kişiliklerinden bihaber iki genç insanın, hayatlarını birleştirdiği ilk günün gecesini uzun soluklu bir anlatımla gözler önüne seren bu romanda, çeşitli ipuçları yakalamak mümkün. 1960’lı yılların aile bağları/ilişkileri, akran iletişimi, politika ve bunun günlük yaşama etkisi…

Roman boyunca Florence ve Edward’ın aile ilişkilerindeki çeşitli kopuklukları görürüz. Bu bağlamda Florence’in ebeveynleriyle veya kız kardeşiyle olan iletişimindeki aksamalara, okuldaki kız arkadaşları mahrem konulardan konuşurken onun, bu konularda pek konuşmadığına, kendine ket vurduğuna şahit oluruz.

Öte yandan Florence’in Edward’a daha çok dış görünüşü itibarıyla ilgi duyduğu ve kalıplarının içerisinde bununla uyumlu yaşadığı da göze çarpar.

Birbirlerinin bedenini keşfederken her ikisi de son derece temkinlidir. Aralarında kademeli ve çok yavaş ilerleyen bir cinsel çekim vardır. Çoğunlukla Florence’in geri planda olduğu hatta zaman zaman soğukluk gösterdiği bu ilişkide, kadının cinselliğe bakışına dair yansımalar da ortadadır. Sevgiye rağmen duyulan büyük tiksintiyle baş edilmesi gerekecektir. Gerçek duygularını aldatıcı hislerle harmanlayan Florence, duygularını ifade edememenin gizli utancını yaşayacak, heyecanın verdiği baskıyla bilgisizliğin verdiği yük arasında sıkışıp kalacaktır.

Sadece müzikte veyahut tarihte, bir alanda edinilen başarı, tüm hayata bedel olmayacaktır. Florence’in müzikteki başarısı onu her konu için yeterince özgüven sahibi yapmaya yetmeyecek ve yaşadığı cinselliği günlük hayatıyla kıyaslamaktan da geri duramayacaktır.

İki farklı yaşamın karakterleri bir arada uyumu yakalayabilecek mi? Tüm bu çarpışmalar, iki gencin yollarını ayırabilecek güçte midir?

Sahilde / Ian McEwan / Çeviren: İlknur Özdemir / YKY / 103 s. / 2020.