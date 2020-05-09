Ian McEwan’dan ‘Sahilde’
İnsanın varoluşunun temeli cinsellik üzerine kurulu “tabulardan meydana gelen/tabuları irdeleyen” mini bir roman Sahilde…
SAHİLİN TABUSUNDA
Birbirlerinin
kişiliklerinden bihaber iki genç insanın, hayatlarını birleştirdiği ilk günün
gecesini uzun soluklu bir anlatımla gözler önüne seren bu romanda, çeşitli
ipuçları yakalamak mümkün. 1960’lı yılların aile bağları/ilişkileri, akran
iletişimi, politika ve bunun günlük yaşama etkisi…
Roman
boyunca Florence ve Edward’ın aile ilişkilerindeki çeşitli
kopuklukları görürüz. Bu bağlamda Florence’in ebeveynleriyle veya kız
kardeşiyle olan iletişimindeki aksamalara, okuldaki kız arkadaşları mahrem
konulardan konuşurken onun, bu konularda pek konuşmadığına, kendine ket
vurduğuna şahit oluruz.
Öte
yandan Florence’in Edward’a daha çok dış görünüşü itibarıyla ilgi duyduğu ve kalıplarının
içerisinde bununla uyumlu yaşadığı da göze çarpar.
Birbirlerinin
bedenini keşfederken her ikisi de son derece temkinlidir. Aralarında kademeli
ve çok yavaş ilerleyen bir cinsel çekim vardır. Çoğunlukla Florence’in geri
planda olduğu hatta zaman zaman soğukluk gösterdiği bu ilişkide, kadının
cinselliğe bakışına dair yansımalar da ortadadır. Sevgiye rağmen duyulan büyük
tiksintiyle baş edilmesi gerekecektir. Gerçek duygularını aldatıcı hislerle
harmanlayan Florence, duygularını ifade edememenin gizli utancını yaşayacak, heyecanın
verdiği baskıyla bilgisizliğin verdiği yük arasında sıkışıp kalacaktır.
Sadece
müzikte veyahut tarihte, bir alanda edinilen başarı, tüm hayata bedel
olmayacaktır. Florence’in müzikteki başarısı onu her konu için yeterince özgüven
sahibi yapmaya yetmeyecek ve yaşadığı cinselliği günlük hayatıyla kıyaslamaktan
da geri duramayacaktır.
İki
farklı yaşamın karakterleri bir arada uyumu yakalayabilecek mi? Tüm bu
çarpışmalar, iki gencin yollarını ayırabilecek güçte midir?
Sahilde / Ian McEwan / Çeviren: İlknur Özdemir / YKY / 103 s. / 2020.
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