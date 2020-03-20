İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 7/24 ulaşım hizmetine bugünden itibaren ara vereceğiz

20 Mart 2020 Cuma, 12:33

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını tedbirlerine ilişkin kurmaylarıyla telekonferans yöntemiyle sanal toplantı gerçekleştirdikten sonra açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle aldıkları yeni kararları aktaran İmamoğlu, şu bilgileri verdi:

7/24 ULAŞIM HİZMETİNE ARA VERİLECEK

* Salgınla en büyük mücadele kuşkusuz teması azaltmaktan geçiyor. Maalesef yaşamı biraz yavaşlatmak ve bireysel izolasyonun artırmasını sağlamak zorundayız. Bu vesile ile göreve gelir gelmez başlattığımız hafta sonu 24 saat ulaşım hizmetini geçici olarak durduruyoruz.

OTOBÜS SEFERLERİ AZALTILACAK

* İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında, yani pik saatler dışında tüm toplu taşıma hizmetlerinde insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gideceğiz. Bildiğiniz gibi, bu zamana kadar hiç sefer azaltması yapmadık. Seyahat oranı yüzde 60’ların üzerinde azaldı.

100 ADET DEZENFEKTE İSTASYONU KURULACAK

* İBB olarak kentte dezenfekte edilmemiş tek bir toplu taşıma aracı bile bırakmayacağız. Aralarında taksi, taksi dolmuş ve minibüslerin de olduğu 25 binden fazla aracı dezenfekte etmek için İstanbul'un çeşitli noktalarına bugünden itibaren, 100 adet dezenfekte istasyonu kuruyoruz.

* Bildiğiniz gibi metrosundan otobüsüne, vapuruna kadar kendi araçlarımızı her gün zaten dezenfekte ediyoruz. Şimdi, diğer araçlar da temizlenecek. Tüm şoför arkadaşlarımızı istasyonlarımıza davet ediyoruz. Size yer duyuruları yapılacak.

YAŞLI VATANDAŞLARA UYARI

* Risk grubu altındaki 60 yaş ve üstü yaş almış hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Her ne kadar ulaşımı kullanmanızda yüzde 70 civarında azalma olsa da bunu mümkün olduğunca sıfırlamamız lazım. Sizden ricam, çok elzem olmadıkça, lütfen başta toplu taşıma araçları olmak üzere toplu alanlardan uzak durun. Evinizde izole olun. Bu çağrıyı, ilk önce kendi anne-babama yaptım.

KORONAVİRÜSE ÖZEL 35 AMBULANS DONATILDI

* İBB’nin 35 adet ambülansı, bu süreçte corona virüse karşı özel olarak donatıldı. Şüpheli ya da hasta taşıma işlemlerinde son derece güvenli 35 ambulansımız halkımız hizmetinde olacak.

SEMT PAZALARINA DİKKAT

* Semt pazar yerleri ile ilgili tavsiye kararımızı yineliyorum. Sadece gıdaya dönük semt pazarları kurulacak. Hijyenle ilgili, ilçe belediye başkanlıklarıyla görüşmelerimizi yaptık. O sahalar, tertemiz hale getirilecek. Aralıklı tahtalar şeklinde pazarlar kurulacak.

* İBB’nin yayınlanmış, kültürel ve sanatsal etkinliklerinden bazılarını sizler için sosyal medyadan yayınlamaya başlayacağız.