İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Askıda Fatura' kampanyasında ödenen miktarı açıkladı
'Askıda Fatura' kampanyasında 7 milton 300 bin TL'nin üzerinde fatura tutarı ödendi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Askıda Fatura' kampanyasında 56 bin 573 ailenin 7 milyon 307 bin 612 TL tutarındaki doğalgaz ve su faturasının ödendiğini söyledi.
Ödenen faturaların düzenli olarak duyuracağını söyleyen Başkan İmamoğlu, "Dayanışma ile ne güzel oluyorsun İstanbul. Askıda Fatura kampanyamızla 30 saatte 56.573 ailenin 7.307.612 TL değerindeki faturası ödendi. Düzenli olarak bu verileri vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Destek veren herkese teşekkürler." dedi.
Video Haberler
- Patara'da heyecanlandıran yazıt bulundu
- Oltasına takılanı görünce sevinç çığlıkları attı
- Kuaför, berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi
- Seyahat kısıtlaması kaldırılınca akın ettiler!
- 'Pişkinlikle geçiştirilecek bir durum değil'
- Birkaç adımlık mesafeden pompalı tüfekle ateş açtı!
- Muharrem İnce'den Erdoğan'a videolu gönderme
- Tüyler ürperten iddia: Eşyalar kendiliğinden tutuşuyor
- ABD'li hemşireden dehşete düşüren koronavirüs itirafı
- Ayın Dünya'ya en yakın olduğu an