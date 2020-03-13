İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’daki koronavirüs önlemlerini açıkladı

13 Mart 2020 Cuma, 09:40

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. İmamoğlu, koronavirüse karşı aldıkları önlemleri sıraladı. Dünkü çağrısını yinelediğini söyleyen İmamoğlu, “Bebekleri de önemsiyorum. Belli bir yaş üstü hemşehrilerimizin toplu taşıma vasıtalarını kullanmamalarını, çok acil bir durum yoksa seyahat etmemelerini istiyorum” dedi.

Eğitime ara verilmesini değerlendiren İmamoğlu, “Okullar çok özel yerler. Belli yaştaki çocukları zemini, tuvaletleri dezenfekte edersiniz ama çocuklar çok sık temas ediyorlar, hareketliler o bakımdan bu ilk ve orta dereceli çocukların tatil edilişini doğru buluyorum. Bu tatil küçük kızımda bir sevinç nidasına döndü ama bu şekilde bir tatil değil. Okulların kendi müfredatlarına dair bir bilgilendirme olacak. Akşam sözleştik, hem oğlumla hem kızımla dersleri konusunda sözleştik” diye konuştu.

“CAMİLERDEN DE SORUMLUYUZ”

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Biz şu tarafını ifade edelim, sahaya 30 araç çıkardık sayıyı 40’a çıkaracağız. Biz bütün İETT araçlarını normalde dezenfekte diyoruz ama bunu yoğunlaştırdık. Gün içinde mola veren araçlarımıza da dezenfekte işlemi yapıyoruz. Tüm İETT otobüsleri, otobüs A.Ş.’lere ait otobüsleri, metroları. Şoförlere eğitim vermeyi, bu düzenlemeyi de kendileri yönetmesi lazım. Camileri geziyoruz. Biz tarihi camilerden sorumluyuz. İlçe belediyeleri de bu anlamda hassas davranıyorlar. 39 ilçe belediyesini davet ettik, nasıl dezenfektan yapıyoruz hangi ürünleri kullanıyoruz kendi deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Okullar çok özel yerler. Belli yaştaki çocukları zemini, tuvaletleri dezenfekte edersiniz ama çocuklar çok sık temas ediyorlar, hareketliler o bakımdan bu ilk ve orta dereceli çocukların tatil edilişini doğru buluyorum. Diyanet’in camiler konusunda hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bir duyuruda bulunmalarını tavsiye ediyorum.