İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yaşlılara uyarı: “Toplu alanlardan uzak durun”

19 Mart 2020 Perşembe, 13:47

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, analizlerde yaşlıların hâlâ toplu taşıma araçlarını kullanmaya devam ettiklerini vurguyalarak, “Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte. İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim; korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun” ifadesini kullandı.



