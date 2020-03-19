İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yaşlılara uyarı: “Toplu alanlardan uzak durun”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, analizlerde yaşlıların hâlâ toplu taşıma araçlarını kullanmaya devam ettiklerinin altını çizerek uyarıda bulundu. İmamoğlu, “Korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, analizlerde yaşlıların hâlâ toplu taşıma araçlarını kullanmaya devam ettiklerini vurguyalarak, “Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte. İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim; korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun” ifadesini kullandı.
Video Haberler
- MEB'den videolu 'uzaktan eğitim' tanıtımı
- Elazığlı yurttaşın çok konuşulacak koronavirüs yorumu
- Uçak yolcusu kabin amirine tükürdü
- Yarış atının ayağı kırılınca
- 'Umre işi mahvetti' demişti! İlk açıklama
- Stand-up gösterisinde Alevilere yönelik skandal ifadeler
- CHP’li belediyeler koronavirüse karşı harekete geçti!
- AVM çalışanları slogan atarak müşterileri kovdu!
- Özel harekat ile Yunan güvenlik güçleri karşı karşıya!
- MSB'den Çanakkale Zaferi'ne özel klip