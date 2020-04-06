İBB Başkanı İmamoğlu: Sosyal yardım bütçemizi 775 milyon liraya çıkarmaya karar verdik

06 Nisan 2020 Pazartesi, 13:54

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana 100 bini aşan sayıda insanın belediyeye yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

İmamoğlu, "500 bin gıda kolisinin hazırlığını bitirdik. Önümüzdeki günlerde dağıtımına başlayacağız" ifadesini kullandı.

Ortak bir mücadele vermeye devam ediyoruz. Türkiye'de vefat sayısı 574'e ulaştı. Dünyadaki örneklerini de izlediğimizde bu tür süreçlerin yükseliş süreçleri olduğunu görebiliyoruz. Sorumluluğumuzun en üst düzeyde olduğu günleri yaşamaktayız. Sağlıkçı dostlarımıza yürekten minnet duyuyoruz. Ki bu şekilde çalışırken hayatını kaybedenler var. Hepsi birer görev şehidi.

Mutlaka yapmamız gerekenler var. Açıkçası bir yanıyla bugünlerde her birimiz bir seferberlik sürecinin bir parçasıyız. Salgınla beraber dünyanın değişen bir yüzü var. Herkesin bir şekilde korunmaya çalıştığı gerçek. Bu aynı zamanda milyonlarca insanın gelir kaybına sebep oldu. Ekonomik sıkıntıyı hisseden milyonlarca ailemiz var. Bu insanlarımızın baş vurduğu kurumlardan biri de İBB. 230 bin ailemize zaten sosyal yardım yapıyoruz. Bu biçimimizi de bütün hassasiyetleri koruyarak yapıyoruz. Ama bugün sadece pandemi sürecinin başladığı günden beri 100 bini aşan sayıda insanımız İBB'ye başvuru yapıyor ve yardım talep ediyor. Demek ki bu önümüzdeki günlerde daha da artacak. Bu manada 374 milyon lira olan sosyal yardım bütçemizi 775 milyon liraya çıkartma kararı aldık. Daha da üst seviyelerde bir bütçeye ihtiyacı karşılama adına da bir olağanüstü meclis hazırlığımız var. Ki yasada yüzde 3'ü aşamadığı için sosyal yardım bütçesi, meclis üyelerimizden yetki talep edeceğiz.

500 bin gıda kolisinin hazırlığını bitirdik. Önümüzdeki günlerde dağıtımına başlayacağız.

Toplumun yüzde 64'ünün sokağa çıkmayla ilgili bir sorunu yok. Ancak hepimiz sanki bu tecrit kendimize uygulanıyormuşçasına evden çıkmamamız gerekiyor. Toplu taşımayı hazır tutuyoruz ama bunu görevi olan insanlara kolaylık sağlamak.

Bugün yüzde 25 yoğunluğa müsaade etmediğimiz toplu taşıma süreçlerinde bugünden itibaren çok aza inmiş moda ve İstiklal Caddesi tramvaylarını iptal ettik. Kabataş-Taksim hattını da durdurduk. Bu hatlarımızın kullanımı neredeyse yüzde 1'e inmişti. Yüzde 5'e kadar düşen metro hattı kullanımından dolayı , saat 21'den itibaren metroları artık kullanamayacaksınız.

100 bine yakın maskeyi kullanım için duraklarda hazır tutuyoruz. Tüm maske stogumuzu halka dağıtıyoruz. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza maske dağıtılacak. Sahra hastaneleriyle ilgili çalışmaları başlattık. Yenikapı, Maltepe, Beylikdüzü balık halinin bunun için uygun mekânlar olduğunu düşünüyoruz. İnşallah gerek olmaz ama olması halinde sahra hastanelerinin hazır olmasını önemsiyorum.

Sadece 65 yaş üstüne tedbir almamızın yeterli olmadığını, bizlerin de evde kalması gerektiğini söyleyelim.

İnşallah kararlı bir şekilde bu pandemi sürecini atlatacağız."