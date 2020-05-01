İBB, Halk Ekmek'in ürettiği pideler 1 TL'ye satılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek tarafından pide yapımına başlandığını duyurdu. Pidelerin fiyatı 1 TL olarak belirlendi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'da yaptğı açıklamada, Halk Ekmek'in Ramazan'da pide üretimine başladığını duyurdu.
Ongun paylaşımında, "İstanbullulara en ucuz ve sağlıklı ekmeği sunan Halk Ekmek, Ramazan'da pide üretimine de başladı. Vatandaşlarımız 1 TL'den satışa sunulacak pideleri Halk Ekmek büfelerinden temin edebilirler" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da fırınlarda satılan pide, geçen yıl olduğu gibi 350 gramı 3 lira olarak tüketicilere ulaştırılıyor.
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