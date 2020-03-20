İBB, koronavirüs hakkında bilgilendirme yapmak için 5 dilde animasyon hazırladı

20 Mart 2020 Cuma, 15:12

Beş dilde hazırlanan koronavirüs ile mücadele animasyonu, 19 Mart 2020 tarihi itibariyle İBB internet sitesi, sosyal medya mecraları; metro, tramvay, otobüs ve meydanlarda bulunan şehir ekranlarında yayınlanmaya başlandı. Film ayrıca göçmen ve yabancı nüfusun aktif olarak kullandığı iletişim kanallarında da yer aldı.







