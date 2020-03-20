İBB, koronavirüs hakkında bilgilendirme yapmak için 5 dilde animasyon hazırladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) halkı koronavirüsten korumak ve doğru bilgilenmesini sağlamak amacıyla Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Farsça ve Arapça animasyon filmleri hazırladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2020 Cuma, 15:12

Beş dilde hazırlanan koronavirüs ile mücadele animasyonu, 19 Mart 2020 tarihi itibariyle İBB internet sitesi, sosyal medya mecraları; metro, tramvay, otobüs ve meydanlarda bulunan şehir ekranlarında yayınlanmaya başlandı. Film ayrıca göçmen ve yabancı nüfusun aktif olarak kullandığı iletişim kanallarında da yer aldı.




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