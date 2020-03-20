İBB, koronavirüs hakkında bilgilendirme yapmak için 5 dilde animasyon hazırladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) halkı koronavirüsten korumak ve doğru bilgilenmesini sağlamak amacıyla Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Farsça ve Arapça animasyon filmleri hazırladı.
Beş dilde hazırlanan koronavirüs ile mücadele animasyonu, 19 Mart 2020 tarihi itibariyle İBB internet sitesi, sosyal medya mecraları; metro, tramvay, otobüs ve meydanlarda bulunan şehir ekranlarında yayınlanmaya başlandı. Film ayrıca göçmen ve yabancı nüfusun aktif olarak kullandığı iletişim kanallarında da yer aldı.
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