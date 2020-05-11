İBB Meclisi’nde ‘ezan-namaz’ tartışması: Söyleminiz siyasi çukura düştü

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 22:18

İBB Meclisi'nin salgın gündemi ile olağanüstü olarak gerçekleştirilen oturumunda, “ezan-namaz” tartışması yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için söylediği “Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor” sözlerine AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’dan tepki çeken bir yorum geldi.

Göksu'nun “Meral hanım cümleyi yanlış kullandı. ‘Bizim başkanın namazda gözü yok ki ezanda kulağı olsun’ diyecekti” sözlerine İmamoğlu “Siyasi çukura düştü bu lafınız. Siz devam edin orada” karşılığını verdi.

AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da bu sözlere atıf yaparak, “Aslında Meral hanım cümleyi yanlış kullandı. ‘Bizim başkanın namazda gözü yok ki ezanda kulağı olsun' diyecekti. Hani bu kentte israf vardı, neden önlemediniz. Burası İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlerle geleceğini aydınlığa taşımak isteyenlerin platformudur” diye konuştu.

"PUAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR"

Yerel seçim kampanyası sırasında kendisine ve Trabzon halkına yönelik “Pontus” iması da çok tartışma yaratan Göksu'ya İmamoğlu şu sözlerle karşılık verdi:

"Her benzetmesinde puan kaybetmeye devam ediyor. Aynen ‘kulağı ezanda olmaz’ misali benzetmesi daha önce yaptığı benzetme gibi iyi puan kaybettirir Tevfik beye. Siyasi çukura düştü bu lafınız. ‘Aklı namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz' lafı bir algı yaratmaktır. Ama o siyasi bir çukurdur. Siz devam edin orada."