İBB, sayaçları uzaktan okuyacak

İBB, Kovid-19 salgını ile birlikte ortaya çıkan fiziksel sayaç okumalarında yaşanan sorunları aşmak için akıllı sayaç uygulamasını gündemine aldı. İBB, bu kapsamda LoRaWAN adlı uygulamaya geçmeyi planlıyor.

İBB'de fiziksel sayaç okuma konusundaki sorunların aşılması için akıllı sayaçlar gündemde. Çalışmalara başlayan İBB, İstanbul’a akıllı sayaçlar için LoRaWAN iletişim altyapısı kuracak.

Su ve doğalgaz sayaçlarında uygulanması planlanan projenin telekomünikasyon altyapı kısmını İBB iştiraki İSTTELKOM yürütüyor. Bu sayede sayaçlar uzaktan okunabilecek. İBB, esnek ve güvenli mimarisi ile tercih edilen LoRaWAN alt yapı kurulumuna pilot bölgelerde başlamış olup testler sonrası tüm İstanbul geneli yaygınlaştırılmas