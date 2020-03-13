İBB Sözcüsü duyurdu! Son 3 günde yüzde 10'luk düşüş
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, koronavirüs nedeniyle metrobüs ve otobüs kullanımında yüzde 10’luk bir düşüş yaşandığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Türkiye’de kronavirüs vakası görülmesi üzerinde metrobüs ve otobüs kullanımında yüzde 10’luk bir düşüş yaşandığını açıkladı.
Açıklamayı Twitter hesabından yapan Ongun, “Salgın hastalık riski sebebiyle İstanbul’da son 3 günde metro, metrobüs ve otobüs kullanımında yüzde 10’luk düşüş görülmüştür. Vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkmayı tercih ettikleri saptanmıştır. Toplu ulaşım araçlarının dezenfeksiyonu aralıksız olarak devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
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