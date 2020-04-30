İBB, üç günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin önlemlerini duyurdu

30 Nisan 2020 Perşembe, 16:26

Fotoğraf: AA

11 bin 207 personeli ile hizmet verecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); ulaşım, su, doğalgaz, ekmek gibi temel ihtiyaçların yanında, sebze meyve hali, yaşlı ve engelli bakımı, cenaze hizmetleri, tıbbi ve katı atıkların bertarafı, mobil hijyen timi, ALO 153, şantiye çalışmaları ile güvenlik hizmetlerini aralıksız sürdürecek.

GIDA YARDIMI SÜRECEK

İBB'den sosyal yardım alan ve pandemi sebebiyle geçim zorluğu yaşayan ailelere gıda yardım kolisi dağıtımı devam edecek. İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün 270 personeli, üçer kişilik ekiplerle İstanbul'un her köşesine yardım kolilerini ulaştıracak. Hal Süt'ün ikişer kişiden oluşan 60 kişilik ekibi mahalle mahalle gezip çocukların beklediği sütleri teslim edecek.

OTOBÜS VE METROBÜS SEFERLERİ SÜRECEK

İşe gitmek zorunda olan sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri ve diğer çalışanlar için İETT sefer planlamalarını güncelledi. 1 Mayıs Cuma günü 493 hatta 11 binden fazla sefer yapılacak. Cumartesi ve Pazar günleri de yine 493 hatta 7 bin civarında sefer gerçekleştirilecek.

Fotoğraf: İHA

Metrobüs hattında ise sefer aralıkları sabah işe gidiş ve akşam iş çıkışı saatlerinde 3 dakikada bir, gün içinde 10 dakikada bir şeklinde uygulanacak. Şehir Hatları AŞ her gün 6 hatta, 11 gemi, 1 arabalı vapur ile, 127'şer sefer yapılacak.

METRO NASIL ÇALIŞACAK?

Metro hatlarında, 1 Mayıs'ta 07.00-20.00 arasında 30 dakika aralıklarla, 2-3 Mayıs'ta 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 arasında 30 dakika aralıklarla seferler gerçekleştirilecek.

OTOPARKLAR KAPALI

İSPARK işletmesinde olan otoparklar hizmete kapalı olacak. Ancak, yasağın olduğu günlerde her hangi bir sıkıntı yaşanmaması adına Genel Müdürlük, Bazı açık ve katlı otoparklar, Alibeyköy Cep Otogarı, İstinye ve Tarabya Marina, Bayrampaşa Sebze-Meyve Hali ve Kozyatağı Sebze-Meyve Halinde, toplamda 245 personel görevinin başında olacak.

İşe gitmek zorunda olan sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri ve diğer çalışanlar için İETT sefer planlamalarını güncelledi. 1 Mayıs Cuma günü 493 hatta 11 binden fazla sefer yapılacak. Cumartesi ve Pazar günleri de yine 493 hatta 7 bin civarında sefer gerçekleştirilecek.

Metrobüs hattında ise sefer aralıkları sabah işe gidiş ve akşam iş çıkışı saatlerinde 3 dakikada bir, gün içinde 10 dakikada bir şeklinde uygulanacak. Şehir Hatları AŞ her gün 6 hatta, 11 gemi, 1 arabalı vapur ile, 127'şer sefer yapılacak.

OTOPARKLAR KAPALI

İSPARK işletmesinde olan otoparklar hizmete kapalı olacak. Ancak, yasağın olduğu günlerde her hangi bir sıkıntı yaşanmaması adına Genel Müdürlük, Bazı açık ve katlı otoparklar, Alibeyköy Cep Otogarı, İstinye ve Tarabya Marina, Bayrampaşa Sebze-Meyve Hali ve Kozyatağı Sebze-Meyve Halinde, toplamda 245 personel görevinin başında olacak.

HALK EKMEK VE HAMİDİYE SU AÇIK

İstanbul Halk Ekmek, 3 fabrika, 535 büfe ve bin 383 personel ile tam kapasitede çalışmaya devam edecek. Hamidiye AŞ üretim ve sevkiyatlara 1-2 Mayıs’ta devam edilirken, 3 Mayıs’ta çalışma olmayacak. 167 Hamidiye Su bayisi, 263 araç ve 760 personel ile 3 gün boyunca hizmet verecek.

İSTAÇ 4 BİN 666 PERSONELLE HİZMET VERECEK

İstanbul genelinde ana yollar, meydanlar, Marmaray ve metro giriş çıkışları, üst geçit – altgeçitler, otobüs peron/durakları, haller ve başta hastaneler olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları gibi halkın toplu kullanım alanlarında mekanik yıkama, mekanik süpürme ve elle süpürme çalışmaları, İSTAÇ'ın vardiyalı çalışma sistemi ile bin 817 personeli tarafından yapılacak. Tüm bu işler için ise 501 araç kullanılacak.

İSTAÇ'ın kent genelinde vereceği tüm hizmetlerde yine vardiyalı 4 bin 666 personel görev yapmış olacak. Üç günlük çalışma ile toplam 1 milyon 631 bin 720 metre alan (228 futbol sahası) yıkanmış, 11 milyon 474 bin 220 metre kare alan ise mekanik araçlarla süpürülerek temizlenmiş olacak.

METROBÜS HATTI YIKANACAK

1 Mayıs'ta, Söğütlüçeşme – Beylikdüzü son durak arası, Asya yakasında 7 durak, Avrupa yakasında 37 durak olmak üzere, toplamda 44 metrobüs durağının detaylı yıkama işlemleri 7 araç 14 personel ile gerçekleştirilecek. 2 Mayıs'ta, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bağlı 15 gasilhane, 13 araç 26 personel ile yıkanarak temizlenecek.

3 GÜNDE 150 TON ATIK TOPLANACAK

İSTAÇ, 3 gün sürecek sokağa çıkma yasağı süresince, Asya ve Avrupa yakasında karantina yurtları da dâhil olmak üzere yaklaşık 150 ton atığı, vardiyalı çalışacak 211 personel ile toplayıp, 48 personel ile bertaraf edecek. Bu işlemler için 52 araç görev yapacak.

Kaynak: Sözcü