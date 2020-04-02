İBB'de bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

02 Nisan 2020 Perşembe, 23:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada İBB'nin İGDAŞ çalışanlarından Bengül Demirel isimli bir yurttaşın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ongun baş sağlığı dilediği mesajda,"İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik. İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.