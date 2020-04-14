İBB'de bir kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi!

14 Nisan 2020 Salı, 22:37

Murat Ongun, belediyede koronavirüs tespit edilen çalışan sayısının 471'e yükseldiğini bildirdi. Ongun, 35 yaşındaki Kadir Kaya'nın da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"İBB bünyesinde Covid 19 testi pozitif çıkan çalışan sayımız 471'e yükselmiştir. İSTGÜVEN'de çalışan 35 yaşındaki Kadir Kaya'yı da ne yazık ki bugün kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz"