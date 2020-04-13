İBB'de vaka sayısı 433'e yükseldi!

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 433 çalışanda koronavirüs tespit edildiğini aktardı. Hakan Fenerci isimli İBB işçisinin de yaşamını yitirdiği bilgisini veren Ongun, baş sağlığı diledi.

İBB sözcüsünün Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;

" Ne yazık ki; Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız bugün itibariyle 433'e yükselmiştir. Ulaştırmada görevli çalışma arkadaşımız Ahmet Hakan Fenerci’yi de maalesef salgın nedeniyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dileriz."